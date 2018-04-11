الوكالة الفدرالية الروسية تحذر شركات الطيران من ضربة محتملة ضد سوريا







موسكو (أ ش أ)

أوصت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى "روس أفياتسيا" اليوم الأربعاء، شركات الطيران الروسية بتوخى أقصى درجات الحذر أثناء التخطيط للرحلات الجوية فى منطقة شرق البحر المتوسط .

وقال مصدر فى الوكالة الفيدرالية الروسية - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "روس أفياتسيا أرسلت برقيات لإخطار شركات النقل الجوى بضرورة إيلاء اهتمام خاص أثناء تخطيط الرحلات الجوية فى منطقة شرق البحر المتوسط وتنبيههم إلى أهمية الإشعارات التى تقدمها هيئة الطيران لتنبيه الطيارين للأخطار المحتملة على طول مسار الرحلة ".

وكانت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا) قد أصدرت تحذيراً مماثلاً، وأوصت جميع شركات النقل الجوى بتشديد الرقابة على رحلاتها فى منطقة شرق البحر المتوسط، إذ أنه من المتوقع شن هجمات صاروخية تتضمن صواريخ كروز أو صواريخ جو-أرض، على سوريا خلال الـ٧٢ ساعة القادمة، وما يترتب على ذلك من تشويش على أجهزة الملاحة فى منطقة شرق البحر المتوسط .

وأعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة من السفن الحربية الأمريكية على حاملة الطائرات الحربية التى تعمل بالطاقة النووية "يو أس أس هارى إس ترومان" تغادر نورفولك (فيرجينيا) اليوم لنشرها فى الشرق الأوسط .

وتشمل فرقة الهجوم أيضا الطراد (نورماندى) والذى يحمل صواريخ كروز الموجهة، بالإضافة إلى أربع مدمرات حربية حاملة للصواريخ الموجهة.

ويأتى هذا الانتشار على خلفية مزاعم جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما السورية. وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأول إنه سيقرر ما إذا كان سيتم الرد عسكريا خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة.