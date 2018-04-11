video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الوكالة الفدرالية الروسية تحذر شركات الطيران من ضربة محتملة ضد سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:16 ص
الوكالة الفدرالية الروسية تحذر شركات الطيران من ضربة محتملة ضد سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أوصت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى "روس أفياتسيا" اليوم الأربعاء، شركات الطيران الروسية بتوخى أقصى درجات الحذر أثناء التخطيط للرحلات الجوية فى منطقة شرق البحر المتوسط .

وقال مصدر فى الوكالة الفيدرالية الروسية - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "روس أفياتسيا أرسلت برقيات لإخطار شركات النقل الجوى بضرورة إيلاء اهتمام خاص أثناء تخطيط الرحلات الجوية فى منطقة شرق البحر المتوسط وتنبيههم إلى أهمية الإشعارات التى تقدمها هيئة الطيران لتنبيه الطيارين للأخطار المحتملة على طول مسار الرحلة ".

وكانت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا) قد أصدرت تحذيراً مماثلاً، وأوصت جميع شركات النقل الجوى بتشديد الرقابة على رحلاتها فى منطقة شرق البحر المتوسط، إذ أنه من المتوقع شن هجمات صاروخية تتضمن صواريخ كروز أو صواريخ جو-أرض، على سوريا خلال الـ٧٢ ساعة القادمة، وما يترتب على ذلك من تشويش على أجهزة الملاحة فى منطقة شرق البحر المتوسط .

وأعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة من السفن الحربية الأمريكية على حاملة الطائرات الحربية التى تعمل بالطاقة النووية "يو أس أس هارى إس ترومان" تغادر نورفولك (فيرجينيا) اليوم لنشرها فى الشرق الأوسط .

وتشمل فرقة الهجوم أيضا الطراد (نورماندى) والذى يحمل صواريخ كروز الموجهة، بالإضافة إلى أربع مدمرات حربية حاملة للصواريخ الموجهة.

ويأتى هذا الانتشار على خلفية مزاعم جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما السورية. وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الأول إنه سيقرر ما إذا كان سيتم الرد عسكريا خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. هل تستطيع إيران تحمل أعباء الأمن فى سوريا منفردة؟.. اقتراحات روسية بتسليم طهران مهام السيطرة فى الشام بعد أحداث دوما.. خبير استراتيجى روسى: من الأفضل بالنسبة لروسيا تكفل إيران بدور الأمن فى سوريا

ترامب يمهد لاحتلال سوريا بزعم البحث عن الكيماوى.. بكاريكاتير اليوم السابع

روسيا تهدد بإسقاط أى صواريخ أمريكية تطلق على سوريا

مسئول روسى: سنرد حال تعرض جنودنا فى سوريا لأية ضربة عسكرية أمريكية

"يوروكنترول" تحذر شركات الطيران من خطر ضربات جوية محتملة ضد سوريا

الوكاله الفيدراليه الروسيه

روسيا

ضربه ضد سوريا

ضربه محتمله ضد سوريا

سوريا

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة