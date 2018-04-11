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الكرملين ردا على ترامب: "لا نشارك فى دبلوماسية التغريدات"

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:44 م
الكرملين ردا على ترامب: "لا نشارك فى دبلوماسية التغريدات" ديمترى بيسكوف


أ ش أ
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أكدت الرئاسة الروسية الأربعاء أنها "لا تشارك فى دبلوماسية التغريدات" وتؤيد "المقاربات الجادة" وذلك بعد سلسلة من التغريدات للرئيس الاميركى دونالد ترامب حول روسيا التى دعاها الى "الاستعداد" لضربات أمريكية فى سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف ردا على سؤال لوكالات الانباء الروسية عن رد فعل الرئاسة حيال تغريدات ترامب، "نحن لا نشارك فى دبلوماسية التغريدات. نحن مع المقاربات الجادة".

 

 


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