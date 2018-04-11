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الفالح: السعودية لن تقف مكتوفة الأيدى لتعود تخمة المعروض

الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:53 ص
الفالح: السعودية لن تقف مكتوفة الأيدى لتعود تخمة المعروض خالد الفالح وزير النفط السعودى


رويترز
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قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط فى العالم، لن تقف مكتوفة الأيدى لتعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق من جديد لكنها لا تريد أن ترتفع الأسعار إلى "مستويات غير معقولة".

وأشار الفالح إلى أن السوق تخلصت بالفعل من جزء كبير من فائض المعروض الذى ضغط على أسعار النفط مع سعى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تحقيق توازن أقوى بين العرض والطلب.

كان الفالح يتحدث خلال توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وشركات تكرير هندية حكومية بشأن مصفاة طاقتها التكريرية 1.2 مليون برميل يوميا ستُبنى فى الهند.

 

 


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