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الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:53 م
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العاهل السعودى وولى العهد يعزيان رئيس الجزائر فى ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:20 م
العاهل السعودى وولى العهد يعزيان رئيس الجزائر فى ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية العاهل السعودى وولى العهد


أ ش أ
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكرى بولاية البليدة الجزائرية.

وقال الملك سلمان فى برقيته -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- " علمنا بنبأ تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكرى، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين وللشعب الجزائرى باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازى وأصدق المواساة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب الجزائرى من كل سوء ومكروه".

كما بعث ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء مماثلة للرئيس بوتفليقة فى ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري.

 

 


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