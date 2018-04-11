السيطرة على حريق فى عربة قطار قديمة متوقفة بمحطة سكة أمام قرية بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بعربة قطار قديمة متوقفة على محطة سكة حديد قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا أخطارا يفيد نشوب حريق محدود بعربة قطار قديمة دون وقوع خسائر وتم السيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمنى إن حركة القطارات لم تتأثر بذلك الحريق، وأن الحريق كان محدود وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر.