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الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:49 م
خالد صلاح
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السودان يحصل على قرض قيمته 100 مليون دولار من صندوق النقد العربى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:02 م
السودان يحصل على قرض قيمته 100 مليون دولار من صندوق النقد العربى الرئيس السودانى عمر البشير


أ ش أ
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وقع السودان وصندوق النقد العربى اتفاقية، تحصل الخرطوم بموجبها على قرض من الصندوق قيمته 100 مليون دولار، بهدف تيسير دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم (الأربعاء) أن توقيع الاتفاقية تم على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، فى منطقة البحر الميت بالأردن، ووقع عن السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور محمد عثمان الركابى، وعن صندوق النقد العربى رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.

وأوضحت الوكالة أن قيمة القرض المقدم من الصندوق تبلغ 22.8 مليون دينار عربى حسابى (تعادل حوالى 100 مليون دولار أمريكي)، ويدعم القرض برنامج إصلاح يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، ويوفر فرص العمل.

وبتقديم القرض المشار إليه، يكون الصندوق قد قدم 15 قرضا لجمهورية السودان منذ بداية نشاطه الإقراضى، بقيمة إجمالية بلغت حوالى 134 مليون دينار عربى حسابى (تعادل نحو 582 مليون دولار أمريكي(.

 


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