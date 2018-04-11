الدفاع الروسية: خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من دوما

الدفاع الروسية: خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من دوماالأربعاء، 11 أبريل 2018 09:06 ص
خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الدفاع الروسية فى بيان ـ نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية ـ إنه بذلك يرتفع العدد الاجمالى لمن غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية إلى أكثر من 165 ألف شخص.
وأشار البيان فى الوقت نفسه إلى أن العمليات العسكرية متوقفة فى مدينة دوما لليوم الرابع على التوالى.
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