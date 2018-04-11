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الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:29 م
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الداخلية العراقية تعتقل قياديا بتنظيم داعش جنوب الموصل

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:18 م
الداخلية العراقية تعتقل قياديا بتنظيم داعش جنوب الموصل القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، اعتقال قيادى بتنظيم داعش جنوب الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء ،سعد معن، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) إن "شرطة محافظة نينوى ألقت القبض على قيادى فى داعش يعمل ما يسمى ،مسؤول ديوان العشائر، ضمن التنظيم فى مناطق جنوب الموصل ".

وأضاف أن اعتقاله تم فى مخيم حمام العليل جنوب مدينة الموصل.

 


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