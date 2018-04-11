الداخلية العراقية تعتقل قياديا بتنظيم داعش جنوب الموصل







بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، اعتقال قيادى بتنظيم داعش جنوب الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء ،سعد معن، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) إن "شرطة محافظة نينوى ألقت القبض على قيادى فى داعش يعمل ما يسمى ،مسؤول ديوان العشائر، ضمن التنظيم فى مناطق جنوب الموصل ".

وأضاف أن اعتقاله تم فى مخيم حمام العليل جنوب مدينة الموصل.