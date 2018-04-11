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الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:53 م
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الجيش اليمنى يعلن تحرير مدينة ميدى بالكامل من ميليشيا الحوثى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:27 م
الجيش اليمنى يعلن تحرير مدينة ميدى بالكامل من ميليشيا الحوثى الجيش اليمنى


أ ش أ
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أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة اليمنية ، اليوم الأربعاء ، تحرير مدينة ميدى الساحلية فى محافظة حجة بشكل كامل من قبضة ميليشيا الحوثى الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد المنطقة الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح قوله "إن مدينة ميدى تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة ، كما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدى سترتفع غدا فى كل محافظات إقليم تهامة وفى العاصمة صنعاء".

من جانبه ، أشاد قائد التحالف بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الميسرى بالانتصارات التى حققتها قوات الجيش اليمنى لتحرير مدينة ميدى ، مؤكدا استمرار دعم التحالف العربى حتى يتم تحرير كافة الأراضى اليمنية من الميليشيا الانقلابية.

يذكر أن قوات الجيش اليمنى ، بدعم من قوات التحالف العربى ، أطلقت ، الأحد الماضى ، عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة ميدى بشكل كامل.


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