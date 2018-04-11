





كتب سمير حسنى

ذكرت مصادر أمنية جزائرية، أن الطائرة العسكرية التى تحطمت قرب مطار بوافريك، من طراز "اليوشين" الروسى المخصص للنقل والإمداد.

وأسفر الحادث عن مصرع جميع ركاب الطائرة والبالغ عددهم 200 شخص.

ومن جانبه أمر أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائرى، بتشكيل لجنة تحقيق فى حادث تحطم الطائرة العسكرية، التى تحطمت قرب قاعدة لبوفاريك الجوية، ولوحظ تصاعد دخان كثيف منبعث من موقع الحادث، حيث كانت متجهة الى مدينة بشار فى الجنوب الغربى.

وكانت مصادر جزائرية ، أعلنت تحطم طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، على الطريق الرابط بين بوفاريم والبليدة، فيما ذكر موقع "النهار"، وحسب مصادر أمنية، فإن الطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد، مشيرة إلى أنها كانت تقلّ مدنيين وعسكريين.

وأظهرت صور نقلها تلفزيون النهار الجزائري عددا من الأشخاص مجتمعين حول الطائرة المحطمة وسط مزرعة، فيما كان عمود من الدخان الأسود يرتفع في السماء.

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة، حيث كان على متنها أكثر من 200 شخص، ومعظمهم من العسكريين ، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية .

وكان عام 2017 سجل العديد من الأحداث الدامية فى ميدان الطيران المدنى، والحربى، وكان عدد الناجين من هذه الحوادث قليلا مقارنة بالقتلى، فلم يمر شهر فى هذا العام دون وقوع حادث تحطم طائرة سواء مدنية أو عسكرية،ففى 22 نوفمبر نجح الأسطول السابع الأمريكى، فى إنقاذ 8 أشخاص عقب تحطم طائرة للبحرية الأمريكية فى بحر الفلبين، وكانت تقل 11 شخصا.

وفى 15نوفمبر.. لقى 11 شخصا مصرعهم فى تحطم طائرة بتنزانيا خلال رحلة سفارى وشهد نفس اليوم مصرع 6 أشخاص فى تحطم طائرة صغيرة من طراز "إل-410"، فى بأقصى شرق روسيا، كانت تحمل 7 أشخاص ونجاة طفل فى الحادث.

وفى 11نوفمبر.. تحطمت طائرة من طراز سوخوى 22 تابعة للحرس الثورى جنوب إيران أثناء قيامها ببعض التدريبات الحربية ووقوع قتلى ومصابين وفى

5نوفمبر.. لقى عدد من المسئولين السعوديين مصرعهم بينهم الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، عقب سقوط طائرة فوق محمية ريدة.