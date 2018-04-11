التحالف العربى يشن غارات على مواقع لتنظيم القاعدة بحضرموت







صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية بأن طائرات التحالف العربى شنت ،صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع يتمركز فيها أفراد من تنظيم القاعدة فى محافظة حضرموت شرقى اليمن .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الغارات - التى تأتى ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات "النخبة الحضرمية" فى فبراير الماضى -استهدفت مواقع للتنظيم بين وادى عمد ورخية بالمحافظة .

وتمكنت قوات "النخبة الحضرمية" خلال الفترة الماضية من السيطرة على وادى المسنى، الذى يعتبر من أهم معاقل تنظيم القاعدة فى المحافظة .وتكبد مسلحو التنظيم خلال المعارك على مدار الأسابيع الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث قتل العشرات من مسلحيه .