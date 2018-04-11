التحالف العربى: الطائرة بدون طيار التى تم إسقاطها "حوثية بمواصفات إيرانية"الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:22 م
طائرة بدون طيار
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أكد التحالف العربى أن الطائرة من دون طيار التى أسقطتها دفاعات التحالف "حوثية بمواصفات إيرانية"، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيو" عربية.
وحذر التحالف الميليشيات الحوثية الإيرانية من استهداف المدنيين.
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