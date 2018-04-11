البيت الأبيض: ترامب أمامه خيارات مختلفة فى سوريا وجميعها ما زال على الطاولة

البيت الأبيض: ترامب أمامه خيارات مختلفة فى سوريا وجميعها ما زال على الطاولةالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:25 م
ترامب وبوتين
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قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمامه خيارات مختلفة فى سوريا وجميعها ما زال على طاولة التفاوض، مضيفة أن الرئيس كان واضحاً فيما يتعلق بالعلاقات السيئة مع روسيا حالياً.
وأضافت "ساندرز"، خلال مؤتمر صحفى، أنه ليس لديها أى بيانات فيما يتعلق بالخطط المعينة من جانب الرئيس فيما يتعلق بمدة بقاء القوات الأمريكية فى سوريا، موضحة أن هناك اتصالات بالحلفاء للتنسيق بشأن الخيارات المطروحة بسوريا.
وأشارت إلى أن روسيا المسئولة عن ضمان عدم استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا.
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