البشير ونائب الرئيس الكينى يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات

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بحث الرئيس السودانى، عمر البشير، مع نائب الرئيس الكينى وليام روتو، مساء اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات.

وقال نائب الرئيس الكينى -فى تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس السودانى ببيت الضيافة بالخرطوم- إنه تم خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز التجارة بين البلدين، والاستفادة من تجارب السودان فى مجال إنتاج الغذاء والري.

ونوه بأنه نقل تحيات الرئيس الكينى لنظيره السودانى ، مشيداً بالقرار الذى أصدره بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووصفه بأنه خطوة تفتح المجال لتعزيز الحريات .

وأشار نائب الرئيس الكينى إلى الزيارة التى قام بها اليوم إلى مصنع كنانة للتعرف على تجرية السودان فى مجال إنتاج السكر مبرزا أن كينيا ستعمل على الاستفادة من السودان فى هذا المجال، وأن بلاده تسعى خلال السنوات الخمس القادمة لإنتاج الغذاء.

ونوه إلى لقاءاته الإيجابية التى عقدها مع إدارة المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا لتنفيذ عدد من المشاريع فى بلاده فى مجالات إنتاج الغذاء والصحة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم عقد اجتماع فى نيروبى لتسريع هذه المشاريع.

وأكد استعداد بلاده لتقديم الخبرات الفنية للسودان وتدريب الكوادر فيما يتعلق بإصدار الدستور الدائم للسودان، مشيدا بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، معتبرا أنه خطوة ستعزز الوضع الاقتصادى وستدعم التعاون التجارى والاقتصادى للسودان مع الدول المجاورة ومن بينها كينيا.