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الإمارات تعرب عن قلقها تجاه تطورات الأوضاع فى سوريا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:31 م
الإمارات تعرب عن قلقها تجاه تطورات الأوضاع فى سوريا رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان


أبوظبى(أ ش أ)
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أعربت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ تجاه تطورات الأوضاع المتعلقة بسوريا وإخفاق مجلس الأمن الدولى عن اتخاذ قرارات حاسمة تحمى الشعب السورى وتضع حدًا لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

ودعت الخارجية الإماراتية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- المجتمع الدولى إلى اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تضمن حماية وسلامة المدنيين، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوى الآثم.

وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل الدور العربى فى المساعى الدولية المشتركة للدفع قدماً بآليات الحل السياسي، داعية كافة الأطراف السورية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل فورى وتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1، مؤكدة أن الحل السياسى هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة السورية لحقن الدم السورى وترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 


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