الأسبوع الثقافى الكازاخى فى دار الأوبرا ومسرح سيد درويش بالإسكندرية







الإسكندرية- هناء أبو العز

تنظم سفارة كازاخستان بالقاهرة الأسبوع الثقافى الكازاخى بجمهورية مصر العربية فى الفترة 11-14 أبريل القادم برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة وبالتعاون مع المركز الثقافى القومى – دار الأوبرا المصرية احتفاليتين بمناسبة الذكرى العشرين لعاصمة كازاخستان - استانا وفى إطار البرنامج الرئاسى "الثقافة الكازاخية الحديثة فى العالم المعاصر".

ويستضيف الحفلة الموسيقية الأولى مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية فى الساعة الثامنة مساء الأربعاء 11 أبريل والحفلة الثانية تستضيفها دار أوبرا القاهرة فى الساعة الثامنة مساء السبت 14 أبريل 2018. سيكون الدخول مجانا للجميع فى كلتا الحفلتين.

وسيقام الحفل الموسيقى "Kazakh Eli Classic" تحت قيادة الفنانة الكازاخية الشهيرة أيمان موساخاجاييفا، رئيسة الجامعة الوطنية الكازاخية للفنون، وعازفة الكمان المشهورة عالميًا، فهى حاصلة على لقب "فنانة اليونسكو للسلام"، وعضو الأكاديمية الدولية للفنون، وحاصلة على الكثير من الجوائز العالمية والعضويات المرموقة حيث تم إدراج اسمها فى قائمة "IBC" التى تضم 2000 فنان متميز فى القرن العشرين، وكذلك تم ادراجها فى قاموس جامعة كامبريدج للموسيقيين المشهورين فى القرن العشرين وغير ذلك.

كما يشهد الجمهور أثناء الحفل أفضل التلحين والأداء للطفل "المعجزة" الفنان راخات بى عبدساغين، فهو ملحن شاب من كازاخستان ويطلق عليه «موتسارت الكازاخي» قد ألف وهو فى الثانية عشر موسيقى يمكن لأشهر الملحنين أن يفتخروا بها. إنه إلى جانب إبهاره لعالم الموسيقى الحديث كطفل "المعجزة"، فاز بالعديد من المسابقات الدولية المرموقة، وألف أكثر من 100 قطعة موسيقية والحان سيمفونية متنوعة.

أما الأوركسترا الأوروآسيوية السيمفونية للجامعة الوطنية الكازاخية للفنون المكونة من 86 فنان يقودها المايسترو الكازاخى عييدر توريباييف بصحبة فرقة الكمان "أيجوليك" وفرقة الآلة الفولكلورية "دومبيرا" ومجموعة من المغنيين المشهورين.

من ناحية أخرى يختتم الموسيقار يحيى خليل موسمه الفنى 2017 – 2018 بحفلين يقاما فى القاهرة والاسكندرية وذلك فى الثامنة مساء الخميس 12 ابريل على المسرح الصغير ومساء الجمعة 13 ابريل على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

ويقدم بمصاحبة مجموعة من ابرع العازفين المصريين شكل فنى متفرد يضم باقة من اشهر اعماله الخاصة التى تمزج بين شكل الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب، يعيش اهل بلدى، البيانولا، دنيا، الامل، اميرة، من غير عنوان، الغربة إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من اشهر الحان الموسيقى العربية التى قام خليل باعادة تشكيل توزيعاتها باسلوب الجاز.

المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز فى مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، طاف باعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل فى 200 بلد حول العالم.