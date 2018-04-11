اضبط مخالفة.. عمود إنارة مائل يهدد حياة المواطنين بقرية الطليحات فى سوهاج

اضبط مخالفة.. عمود إنارة مائل يهدد حياة المواطنين بقرية الطليحات فى سوهاجالأربعاء، 11 أبريل 2018 03:00 ص
عمود اناره مائل
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اشتكى أهالى نجع عبد النبى بقرية الطليحات دائرة مركز جهينة من وجود عمود إنارة مائل بالشارع كاد يصل إلى منزل مجاور، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ومن جانبه قال مصطفى فيصل من قرية الطليحات: إن هذا العمود موجود أمام مسجد آل عبود بالقرية وهو على هذا الحال منذ الأمس وزاد ميله وكاد يصل إلى شرفة المنزل المقابل وأن الأسلاك الموجودة به ما بين معزولة وعارية، وهى تمثل خطرا داهما على حياة المواطنين بالمنزل.
وأضاف أنه فى حالة سقوط العمود سوف يتسبب فى خسائر أيضا بخلاف انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة وأننى أناشد رئيس قرية الطليحات ورئيس شبكة الكهرباء بسرعة استبدال العمود والذى تأكل من الأسفل وإذا ظل على هذا الحال ستكون هناك كارثة.
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