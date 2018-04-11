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احتجاز عاملين بحميات المنصورة للاشتباه بإصابتهما بحمى الدنك

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:16 م
احتجاز عاملين بحميات المنصورة للاشتباه بإصابتهما بحمى الدنك اللواء محمد حجى - مدير أمن الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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احتجزت مستشفى الحميات بالمنصورة عاملين من قريتى البقلية وتلبانه التابعين لمركز المنصورة للاشتباه بإصابتهما بحمى الدنك.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من مستشفى الحميات بالمنصورة بوصول كلاً من المدعو محمد عيد عطية محمد 34 سنة عامل، ومقيم قرية " البقلية " دائرة المركز، و عبده حامد عبده المرسى 25 سنة عامل، ومقيم قرية " تلبانة " دائرة المركز مصابان بحالة إعياء

 

" إشتباه حمى الدنك " بالانتقال وسؤالهما قررا بأنهما حال تواجدهما للعمل بالمملكة العربية السعودية، تعرضا للدغ بعض حشرات البعوض مما أدى إلى حدوث إصابتهما، تم إخطار مديرية الصحة لاتخاذ اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3000/2018 إدارى المركز.


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