إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "س ع ع" بالمعاش مصاباً بكدمات بالعين والساعد الأيسر، ونجله "ع" كهربائى سيارات، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس، وجروح بالساعد الأيسر، ونجل شقيقة الأول " م ج ع" موظف مصاباً بجروح بفروة الرأس وكدمات وتورم حول العين اليسرى ونزيف بالأنف، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى .

وطرف ثان "م م ا" بدون عمل مصاباً بكدمة بالأنف واليد، و"هـ ف هـ ا" بدون عمل مصاباً بجروح قطعية بفروة الرأس، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى، وجميعهم مقيمين دائرة المركز .

بسؤال الأول والثانى والرابع، اتهم كل منهم الآخر بالتعدى، بالضرب وإحداث الإصابات لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.