video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بالمنوفية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 09:36 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "س ع ع" بالمعاش مصاباً بكدمات بالعين والساعد الأيسر، ونجله "ع" كهربائى سيارات، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس، وجروح بالساعد الأيسر، ونجل شقيقة الأول " م ج ع" موظف مصاباً بجروح بفروة الرأس وكدمات وتورم حول العين اليسرى ونزيف بالأنف، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى .

وطرف ثان "م م ا" بدون عمل مصاباً بكدمة بالأنف واليد، و"هـ ف هـ ا" بدون عمل مصاباً بجروح قطعية بفروة الرأس، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى، وجميعهم مقيمين دائرة المركز .

بسؤال الأول والثانى والرابع، اتهم كل منهم الآخر بالتعدى، بالضرب وإحداث الإصابات لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

اشمون

مشاجرة

خلافات الجيرة




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة