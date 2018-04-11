إزالة التعديات على أراضى الدولة فى حملة بالسويس







السويس - سيد نون

أزال حى الجناين بالسويس بالتعاون مع قوات الشرطة بأشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة الأحداث بحى الجناين، حيث أزال مسئولو حى الجناين "مبان خرسانية".

من جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، وحافظ السويس، أنه تمت إزالة مبانى من على مساحة 2014 متر، كذلك تم ردم مساحة 3 أفدنة كانت يتم تجهيزها للبناء من جانب بعض المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن حملات إزالة التعديات مستمرة فى جميع أحياء المحافظة بالتعاون بين الجهاز التنفيذى وقوات الشرطة.