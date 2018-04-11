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الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:28 م
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إخلاء مطارات رئيسية وقواعد عسكرية فى سوريا تحسبا لضربات أمريكية محتملة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:21 م
إخلاء مطارات رئيسية وقواعد عسكرية فى سوريا تحسبا لضربات أمريكية محتملة سوريا - أرشيفية


رويترز
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن قوات موالية للحكومة السورية تخلى مطارات رئيسية وقواعد عسكرية تحسبا لضربات أمريكية محتملة.

فى تطور خطير للأحداث بشأن الأزمة السورية، فتحولت من مشادات وتعنيف بين سفراء الدول الكبرى بمجلس الأمن أمس، إلى تصعيد عسكرى خطير بين أمريكا وروسيا، بإعلان الرئيس الأمريكى أن واشنطن ستقصف سوريا علنا بصورايخ زكية وحديثة للمرة الأولى.

وتتبادل الجبهات المتصارعة داخل سوريا وحلفائها، التهم بشأن الهجوم الكيماوى بدوما السورية، ففى الوقت الذى تدين فيه أمريكا وحلفائها الغربيين، النظام السورى بالضلوع وراء تلك الهجمات، تقف روسيا وحلفاء الرئيس السورى بشار الأسد، موقف المدافع عن الحكومة السورية، مشيرة بأصابع الاتهام إلى الإرهابيين المتواجدين فى المنطقة.


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