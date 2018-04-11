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أمير الكويت يعزى الرئيس الجزائرى فى ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:46 ص
أمير الكويت يعزى الرئيس الجزائرى فى ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح


الكويت (أ ش أ)
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك بولاية البليده الجزائرية، والذى أسفر عن سقوط عشرات الضحايا .

وأعرب أمير الكويت – خلال برقية العزاء – عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلا الله تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ البلد الشقيق من كل مكروه.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، أعربا خلالهما عن تعازيهما بضحايا الحادث.

 


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