أطباء الجزائر يعلقون اعتصامهم المستمر من 5 أشهر لمساعدة منكوبى الطائرة

أطباء الجزائر يعلقون اعتصامهم المستمر من 5 أشهر لمساعدة منكوبى الطائرةالأربعاء، 11 أبريل 2018 02:42 م
حادث الجزائر
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طالبت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين بالجزائر، كل المعنيين إلى تعليق إضراب الأطباء مؤقتا، بسبب حادث سقوط الطائرة العسكرية فى بوفاريك.
وذكرت التنسيقية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن من واجب الأطباء المقيمين تقديم المساعدة بعد هذه الحادثة الأليمة.
ودخل إضراب الأطباء المقيمون بالجزائر شهره الخامس مطالبين بتحسين ظروف عملهم وإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص حيث يجبرون على العمل حتى أربع سنوات أحيانا فى المناطق النائية، بالإضافة إلى الـ12 شهرا للخدمة العسكرية المجبرة على جميع الجزائريين الذكور.
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