أرامكو السعودية: جميع المنشآت فى جازان تعمل على نحو آمن وطبيعى







قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن منشآتها فى جازان بجنوب غرب البلاد تعمل على نحو طبيعى وآمن بعد أن قال الحوثيون إنهم شنوا ضربة بطائرة دون طيار على منشأة لشركة الطاقة السعودية.