أرامكو السعودية: جميع المنشآت فى جازان تعمل على نحو آمن وطبيعى

أرامكو السعودية: جميع المنشآت فى جازان تعمل على نحو آمن وطبيعىالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:10 ص
أرامكوا السعودية للنفط -أرشيفية
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قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن منشآتها فى جازان بجنوب غرب البلاد تعمل على نحو طبيعى وآمن بعد أن قال الحوثيون إنهم شنوا ضربة بطائرة دون طيار على منشأة لشركة الطاقة السعودية.
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