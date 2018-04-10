ولى العهد السعودى يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسى

ولى العهد السعودى يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسىالثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:24 م
محمد بن سلمان وماكرون
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وصل منذ قليل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قصر الإليزيه فى باريس للقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها.
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