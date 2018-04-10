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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:11 م
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ولى العهد السعودى يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:24 م
ولى العهد السعودى يصل قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسى محمد بن سلمان وماكرون


كتب أحمد عبد الرحمن
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وصل منذ قليل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قصر الإليزيه فى باريس للقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها.

 


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محمد بن سلمان

ماكرون

باريس




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