ولى العهد السعودى: قد نشارك فى ضربات فى سوريا اذا لزم الأمر







أ ف ب

أعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة رسمية لباريس أن بلاده قد تشارك فى ضربات محتملة ضد نظام دمشق ردا على تقارير تحدثت عن وقوع هجوم كيميائى السبت فى دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة قرب العاصمة السورية.

وقال ولى العهد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ردا على سؤال حول إمكانية انضمام بلاده إلى ضربات محتملة فى سوريا "إذا كان تحالفنا مع شركائنا يتطلب ذلك، فسنكون جاهزين".