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وكيل صحة الإسكندرية: اكتشاف 1024 إصابة بفيروس سى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:19 م
وكيل صحة الإسكندرية: اكتشاف 1024 إصابة بفيروس سى الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، اكتشاف إصابة 1024مرضى بالالتهاب الوبائى "فيروس سى" منذ بدء قوافل المسح الكامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي الإصابة بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.

 

وقالت وكيل وزاره الصحة ، أنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ 18950 مواطنا من خلال قوافل متمركزة بثمانية نقاط بالحضرة والمعمورة والدخيلة والعامرية وأماكن التمركز الجديدة المندرة، برج العرب الجديدة، سموحة، ابيس 8 ، تعمل 7 أيام أسبوعيا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وتستهدف اجراء التحاليل الطبية لجميع سكان المناطق الأربعة سن الـ18 سنة ويتم عمل تحليل السكر وقياس الضغط وكتلة الجسم لجميع المترددين وتحويل مرضى السكر لمركز العلاج .

 

وأوضحت أنه  تم صرف العلاج لـ316 مريضا وتحويل 383 حاله لمركز العلاج ويجرى الاتصال بالباقين للحضور لاستكمال الفحص الطبى وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.

 

فيما قالت وكيل وزارة الصحة ، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور على عدد 6 منشأت غير مرخصة وبها خطر داهم على مستوى جميع المناطق بالمحافظة، وكذلك الأسواق، حيث تم تحرير عدد 77 محضر جنحة صحية منهم الخاص بالباعة الجائلين وأغذية محظورة مع المتجول.

 

وذلك فى إطار تكثيف مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لحملاتها بالمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية وخاصة محال تصنيع وبيع الأسماك المملحة بالمحافظة خلال احتفالات عيد شم النسيم.

 

كما أشارت وكيل الوزارة، فى بيان لها، إلى أنه تم إعدام وزن 100كجم سمك رنجة مدخن و13كجم أغذية محظورة التداول مع الباعة الجائلين و170لتر خروب وعرقسوس ومشروبات محظور بيعها.

 

كما تم سحب عينات 7 أغذية مطهية و2عينة مشروب غازى و4 عينات مختلفة لتحليلها بمعامل وزارة الصحة وتقرير مدى صلاحيتها .

 


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