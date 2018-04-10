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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:05 م
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وزير الخارجية السعودى: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوى فى سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:36 م
وزير الخارجية السعودى: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوى فى سوريا وزير الخارجية السعودى


رويترز
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 دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم المسؤولين عن هجوم كيماوى مشتبه به فى سوريا فى مطلع الأسبوع إلى العدالة.

وذكر اتحاد منظمات الرعاية الطبية أن الهجوم الذى يشتبه أنه نفذ بأسلحة كيماوية فى وقت متأخر يوم السبت أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا بينما أصيب أكثر من ألف فى عدة مواقع فى دوما قرب العاصمة دمشق.

وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير للصحفيين فى باريس إن موقف السعودية هو أنه يجب محاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

وعندما سئل إن كانت السعودية ستشارك فى أى رد عسكرى قال الوزير إن المناقشات جارية بشأن كيفية الرد.


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