وزير الخارجية السعودى: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوى فى سوريا







رويترز

دعت السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم المسؤولين عن هجوم كيماوى مشتبه به فى سوريا فى مطلع الأسبوع إلى العدالة.

وذكر اتحاد منظمات الرعاية الطبية أن الهجوم الذى يشتبه أنه نفذ بأسلحة كيماوية فى وقت متأخر يوم السبت أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا بينما أصيب أكثر من ألف فى عدة مواقع فى دوما قرب العاصمة دمشق.

وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير للصحفيين فى باريس إن موقف السعودية هو أنه يجب محاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

وعندما سئل إن كانت السعودية ستشارك فى أى رد عسكرى قال الوزير إن المناقشات جارية بشأن كيفية الرد.