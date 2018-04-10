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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:33 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية البريطانى يعرب عن خيبة أمله لاستخدام روسيا حق الفيتو

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:08 م
وزير الخارجية البريطانى يعرب عن خيبة أمله لاستخدام روسيا حق الفيتو وزير خارجية بريطانيا جونسون


رويترز
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أعرب وزير خارجية بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله الشديدة لاستخدام روسيا حق النقض ضد اقتراح للتحقيق فى هجمات كيماوية مزعومة فى سوريا. 
 

 


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