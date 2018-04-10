وزير الخارجية البريطانى يعرب عن خيبة أمله لاستخدام روسيا حق الفيتو







رويترز

أعرب وزير خارجية بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن خيبة أمله الشديدة لاستخدام روسيا حق النقض ضد اقتراح للتحقيق فى هجمات كيماوية مزعومة فى سوريا.