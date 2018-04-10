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نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: الحل السياسى هو الوحيد لحل الأزمة بسوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:28 ص
نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: الحل السياسى هو الوحيد لحل الأزمة بسوريا مجلس الأمن


أ ش أ
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أكد نائب المندوب الصينى لدى ​الأمم المتحدة "​ وو هاى تاو" أن بكين تعارض أى استخدام للسلاح الكيماوى، مشيراً إلى أن "الحل السياسى هو الحل الوحيد للأزمة السورية".

ورأى هاى تاو ـ خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن الدولى بشأن الهجوم الكيمياوى على دوما السورية مساء اليوم الإثنين، أن "النزاع فى ​سوريا​ ترك آثارا وخيمة على ​الشعب السوري​"، مشيرا إلى "أننا نؤيد تحقيقا مستقلا وموضوعيا فى مزاعم استخدام الكيميائى فى سوريا للوصول إلى نتائج منطقية".

من جهته، اعتبر المندوب الفرنسى لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن النظام السورى هو الوحيد المسؤول عن استخدام الكلور والسارين فى سوريا، بدعم من روسيا وإيران.

وقال ديلاتر "لا يوجد شك فى تورط النظام السورى فى هجوم دوما، وندرك تماما وقوع هجومين بالكيمياوى فى دوما السبت الماضي"، مضيفا أن النظام السورى يقوم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموافقة روسيا.

وأضاف المندوب الفرنسي" مسؤولية روسيا فى المأساة المستمرة فى سوريا أمر غير مقبول"، مختتما قوله بإنباريس سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة لمنع استخدام الأسلحة الكيمياوية.

لمن جهتها، أكدت مندوبة بريطانيا فى الأمم المتحدة كارن بيرس، أن لندن تؤمن بأن دمشق مسؤولة عن هجوم الكيماوى.

وأضافت بيرس أن بلادها تدعم مشروع القرار الأمريكى بشأن آلية التفتيش عن الكيماوى فى سوريا.


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