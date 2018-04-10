video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميليشيا الحوثى تطمس صور النساء والدمى من المحال التجارية بصنعاء

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:05 م
ميليشيا الحوثى تطمس صور النساء والدمى من المحال التجارية بصنعاء الحوثيون ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت قناة (العربية الحدث) اليوم أن ميليشيات الحوثى نفذت حملة مسلحة لطمس صور الدعاية التى تظهر فيها نساء كما عمدت إلى تغطية وجوه الدمى البلاستيكية المستخدمة لعرض الملابس النسوية، فى عدد من المحال التجارية بالعاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، زاعمين أنها السبب فى "تأخير النصر"!.

ونقلت القناة عن شهود عيان أن مسلحين حوثيين أقدموا على طمس ومحو وجوه صور النساء على اللوحات الإعلانية الخاصة بمحلات تصفيف الشعر وفساتين الأعراس فى شارع كلية الشرطة وسط العاصمة صنعاء.

وأشار شهود العيان إلى أن عناصر الميليشيات برروا ذلك بأن هذه الصور إباحية ومخلة بالآداب، وأنها سبب فى تأخير النصر، فى إشارة إلى المعارك التى يخوضونها ضد الشعب اليمنى منذ انقلابهم على السلطة الشرعية فى سبتمبر 2014.

وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار الحوثي، يؤكد أن الجماعة تمشى على خطى الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، فى محاربتها للفن، وإغلاق المحلات العامة، فى العاصمة بحجة أن فيها اختلاطا.

وتعيد ممارسات ميليشيات الحوثى إلى الأذهان، ما كان يمارسه تنظيم (داعش) الإرهابى فى مدن عراقية وسورية أثناء سيطرته عليها، إذ اتبع الحوثيون ذات الخطى لقمع الحريات العامة ومحاصرة المواطنين بأفكار متطرفة.

كما وزعت ميليشيات الحوثى تعميما إلزاميا على أصحاب تلك المحلات، بطمس صور العرائس الظاهرة فى اللوحات الإعلانية، وعلى أبواب المحلات المخصصة لهذا الغرض، وأجبرتهم، وفق الشهود وأصحاب المحلات على تغطية وجوه الدمى البلاستيكية التى تستخدم لعرض الملابس النسوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 14 حوثيا شرقى صنعاء والقوات الشرعية تتقدم شمالى صعدة باليمن

مقتل أكثر من 50 حوثيا إثر غارات للتحالف العربى فى محافظة حجة اليمنية

الجيش اليمنى يقتل 23 حوثيا و يحرر سلسلة جبلية فى صنعاء

القوات الشرعية اليمنية تأسر أكثر من 20 متمردا حوثيا شمالى لحج

اليمن: تحالف دعم الشرعية يدمر مخزن أسلحة للحوثيين بالساحل الغربى

الجيش اليمنى يحرز تقدما ميدانيا نحو محافظة البيضاء استعدادا لتحريرها

ميليشيا الحوثى

اليمن

صنعاء

الحرب فى اليمن

الحوثيون يطمسون صور النساء

طمس صور النساء باليمن




لا تفوتك
الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة