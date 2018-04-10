ميليشيات الحوثى تلزم شركات الأدوية بدفع إتاوات مالية







وكالات الأنباء

فرضت مليشيات الحوثى الإيرانية إتاوات مالية غير قانونية، تحت مسمى "المجهود الحربى"، على كل شركات الأدوية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها صنعاء.

ولفتت المصادر، إلى أن المليشيا فرضت نحو 10 % من أرباح الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة لكل شركة وتباع فى الداخل كنسبة مالية تتسلمها المليشيا بشكل سنوى.

وأشارت أن الشركات تدفع هذه النسبة المالية من أرباحها، علاوة على الأدوية والمستلزمات الطبية التى تقدمها لجرحى مليشيا الحوثى من وقت إلى آخر.

ومن جهة أخرى، أرسلت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس شمالى حيس ومنطقة الهاملى ومحيط معسكر خالد فى جبهات الساحل الغربى، وذلك استعداداً لبدء عملية عسكرية لتحرير مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثى الإيرانية.

وتشهد جبهات الساحل الغربى اشتباكات فى جميع المحاور، لاستعادة مناطق لا تزال تحت سيطرة المتمردين.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات بين قوات الشرعية والميليشيات، تتركز فى مديرية موزع ومحيط معسكر خالد والتلال الجبلية المحاذية لمديرية حيس.

ونجحت قوات الشرعية اليمنية، فى استعادة مواقع جديدة فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثى الموالية لإيران.

واندلعت اشتباكات بين الطرفين، انتهت بفرار ميليشيات الحوثى من مواقعها، بعد تكبدها خسائر فادحة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية شنت قصفاً مدفعياً، على المواقع التى فر إليها الحوثيون فى جبهة صرواح.