مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى







كتب أيمن رمضان

نقلت "فضائية "سكاى نيوز" نبأ عاجل على لسان مراسلها باليمن مقتل أكثر من 60 عنصر من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى قصف للتحالف العربى استهدف معسكرين للميليشيات غرب صنعاء باليمن.