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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:36 م
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مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:30 م
مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى قصف جوى اليمن


كتب أيمن رمضان
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نقلت "فضائية "سكاى نيوز" نبأ عاجل على لسان مراسلها باليمن مقتل أكثر من 60 عنصر من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى قصف للتحالف العربى استهدف معسكرين للميليشيات غرب صنعاء باليمن.

 


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