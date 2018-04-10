مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى

مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربىالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:30 م
قصف جوى اليمن
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نقلت "فضائية "سكاى نيوز" نبأ عاجل على لسان مراسلها باليمن مقتل أكثر من 60 عنصر من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى قصف للتحالف العربى استهدف معسكرين للميليشيات غرب صنعاء باليمن.
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