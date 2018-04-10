مصرع عامل بمشاجرة مع سائق وزوجته على القمامة بالخانكة

القليوبية نيفين طه

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بسلاح أبيض بمشاجره مع سائق وزوجته ونجله على القمامة بدائرة مركز الخانكة، تم نقل الجثة للمستشفى وضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

لقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارا ركز بحدوث مشاجرة ووقع قتيل بناحية منشية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين كل من أبوطالب. م 61عاما، سائق، مصاب بجروح سطحية متفرقة بالجسم، ونجله على 22 سنة عاطل، وزوجته فادية. ق 45 سنه، مصابة بجروح سطحية متفرقة بالجسم وطرف ثان هانى. ا 45 سنة، عامل، لقى مقتله إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

حدثت المشادة الكلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثانى بإشعال النيران ببعض القمامة بجوار سيارة الطرف الأول، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى على الرابع بسلاح أبيض مطواه محدثا إصابته التى أودت بحياته وفر هاربا.

تمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط الطرف الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشد الثانى عن السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن مطواة، وتم التحفظ عليه. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6411 جنح مركز الخانكة لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.