محافظ شمال سيناء : توفير إعتمادات مالية لتنفيذ مشروعات جديدة







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء الليلة ،أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مؤكدا ان هناك اعتمادات مالية كافية لتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة واستكمال المشروعات القائمة فى مختلف القطاعات مطالبا بضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الحالية ، والاعداد للمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وبما يلبى احتياجات المواطنين ومطالب التنمية ،عقد الاجتماع بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ورحمى بكير عضو مجلس النواب.

وخلاله استعرض المحافظ عددا من المشروعات، التى تم الانتهاء منها أو الجارى تنفيذها ، والمشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة والاحتياجات المطلوبة لدفع العمل بها ، سواء عن طريق الخطط الاستثمارية للمحافظة أو عن طريق الخطط المركزية التى تنفذ عن طريق الوزارات المعنية فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة .

وطالب رؤساء مجالس المدن والقطاعات والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة باعداد قائمة بالانجازات والمشروعات التى تمت خلال الفترة من أول يوليه عام 2014 حتى نهاية يونية من العام الجارى 2018 ، وكذا المقترح تنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة من مشروعات فى مختلف القطاعات ، على أن تتضمن القائمة : اسم القطاع أو الجهة ، المشروعات المنفذة بالعدد والتكلفة المالية ، عدد المستفيدين من كل مشروع ، وأوجه الاستفادة من كل مشروع .