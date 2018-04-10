محافظ سوهاج: 18 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة

محافظ سوهاج: 18 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:36 ص
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،أنه تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من قرض البنك الدولى للتنمية المحلية لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة،منها مبلغ 3.2 مليون جنيه لمركز البلينا ومبلغ 2 مليون جنيه لمركز جرجا ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز دار السلام ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طما ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طهطا ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز المراغة ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز جهينة، كما تبلغ تكلفة مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بمركز ومدينة سوهاج 2 مليون جنيه ومركز إخميم 1.5 مليون جنيه ومركز ساقلته 1.5 مليون جنيه ومركز المنشأة 1.5 مليون جنيه.
وأوضح محافظ سوهاج فى بيان له،أن المناطق المحرومة تتمثل فى الامتدادات العمرانية الجديدة داخل الحيز العمرانى ولديها موافقات تنظيمية، وأنه تم البدء فى أعمال الطرح والترسية لتنفيذ الأعمال خلال ستة أشهر وبذلك تصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97% الى 100%.
وأشار أيمن عبد المنعم ، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ستقوم بتنفيذ كافة الأعمال ، مشددا على ضرورة الانتهاء من التوصيل خلال الفترة المحددة.
وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ،أنه سيتم مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بأطوال 127 كيلو متر.
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