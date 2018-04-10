محافظ سوهاج: 18 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة

وأوضح محافظ سوهاج فى بيان له،أن المناطق المحرومة تتمثل فى الامتدادات العمرانية الجديدة داخل الحيز العمرانى ولديها موافقات تنظيمية، وأنه تم البدء فى أعمال الطرح والترسية لتنفيذ الأعمال خلال ستة أشهر وبذلك تصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97% الى 100%.

وأشار أيمن عبد المنعم ، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ستقوم بتنفيذ كافة الأعمال ، مشددا على ضرورة الانتهاء من التوصيل خلال الفترة المحددة.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ،أنه سيتم مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بأطوال 127 كيلو متر.