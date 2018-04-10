محافظ دمياط : انقاذ 31 حالة من الغرق وتسليم 85 طفل تائه إلى ذويهم







دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتورإسماعيل عبد الحميد طه،محافظ دمياط،انتهاء يوم شم النسيم بمدينة رأس البر بدون أى حالات غرق أو أى مشاكل،مؤكدا أن رجال الإنقاذ قاموا بإنقاذ 31 حالة من الغرق وتسليم 85 طفل تائه إلى ذويهم.

كما تقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير لرجال الإنقاذ والوحدة المحلية لمدينة رأس البر وهيئة الإسعاف والهلال الأحمر وحرس الحدود والشرطة ومديريتى التموين والصحة على مجهوداتهم لخدمة زائرى المدينة.

وكانت مدينة رأس البر استقبلت الآلاف من الزائرين وذلك للاحتفال بيوم شم النسيم،حيث امتلأت شوارع المدينة وشواطئها بالآلاف من المواطنين.

وقال محافظ دمياط،أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المرافق والقطاعات الخدمية لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لرواد رأس البر لقضاء اجازة شم النسيم ، مضيفا أنه تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى بين جميع أجهزة المدينة لتوفير كل سبل الراحة لروادها في هذا اليوم.

وأضاف محافظ دمياط فى بيان له،أنه اصدر توجيهات الي مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتأكيد علي التزام رجال الانقاذ والإسعاف والبحارة بشواطئ المدينة بأداء دورهم لتوفير الحماية والسلامة لرواد شواطئ المدينة وكذا التنبيه علي المواطنين بإتباع تعليمات إدارة الشاطئ خاصة مع ارتفاع امواج البحر في هذا الوقت من العام،مشيرا إلى أنه تم دعم الشاطئ بفرق انقاذ ولانشات وموتوسيكلات مائية وسيارات إسعاف ومراكز لتجميع الاطفال التائهين.

كما وجه محافظ دمياط وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ومسئولى شركتى الغاز والكهرباء بالتعامل الفورى مع الحرائق المفتعلة الناتجة عن احتفالات المواطنين بأعياد الربيع " الكاوتش والالمبى"

كما وجه المحافظ بالمرور على جميع المعديات للتأكد من وجود جميع وسائل الامان والالتزام بعدد الركاب المحدد حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى إطار تلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بالسيطرة التامة على تلك الحرائق فى المهد دون وجود أى خسائر أو إصابات و التنبيه على المواطنين بإتباع إرشادات السلامة.

كان الدكتور المحافظ قد شدد خلال الاجتماع الذى عقد الاسبوع الماضى لمتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم شم النسيم علي تكثيف الاجراءات التأمينية بمداخل المدينة لتنظيم حركة الدخول والخروج والعمل على تحقيق السيولة المرورية بشوارع رأس البر.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتوفير كافة احتياجات رواد رأس البر وخاصة الاحتياجات التموينية من الخبز والسلع الغذائية وتجهيز الأماكن الترفيهية والمتنزهات.

ومن جانب آخر،واصلت المحافظة لليوم الثاني فعاليات مبادرة تلوين المدن بمدينة عزبة البرج والتى تنتهى فعالياتها 13 أبريل الجارى بمشاركة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية التطوعية بوزارة الشباب والرياضة و مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وقام طلاب كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية وطالبات مدرسة الزخرفية بدمياط بأعمال الرسم والتلوين للمباني المطلة علي شاطئ النيل بمدينة عزبة البرج،مما أضفى عليها الطابع الجمالي والحضارى بهدف تنشيط حركة السياحة بالمحافظة.