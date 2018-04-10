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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:30 م
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محافظ دمياط : الاحتفال باليوم العالمى للتراث بطابية عرابى 18 أبريل الجارى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:07 م
محافظ دمياط : الاحتفال باليوم العالمى للتراث بطابية عرابى 18 أبريل الجارى مبنى طابية عرابى


دمياط - معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تنظيم احتفال باليوم العالمى للتراث 18 أبريل الجارى، تحت شعار "Heritage for Generation".

ووجه المحافظ،فى بيان له اليوم تعليماته لمدينة عزبة البرج بتنظيم حملة نظافة مكبرة لمبنى طالبة عرابى بالكامل،واستخدام كشافات إضاءة منعكسة ولمبات ليزر متعددة الألوان، وذلك لتسليط الضوء على المبنى ليلاً ليعكس جمال المبنى، ووجه إدارة السياحة بالديوان العام، بإقامة ندوة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة، وبمشاركة طلاب المعهد، وطلاب كليات جامعة دمياط بعنوان "التراث - الهوية - الأجيال" .

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ على تنشيط ودعم السياحة، وإبراز أهم المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، ونظرا لأهمية الطابية ولارتباطها بتاريخ مقاومة الشعب الدمياطى للاحتلال عبر العصور التاريخية المختلفة .

 


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