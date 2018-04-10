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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:31 م
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محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية يوم اليتيم بطور سيناء

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:16 م
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية يوم اليتيم بطور سيناء جانب من الحفل


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت رعاية اللواء خالد فوده ، محافظ جنوب سيناء وفي ذكري الاحتفال بيوم اليتيم العربي الرابع عشر، حيث تم تكريم 75 طفل يتيم و17 أرملة ومساعدة 11 عروس من الأيتام بدعم مالي قيمته 10الاف جنيه لكل عروس باجمالي 110 ألف جنيه بحضور المحافظ واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد راتب عبد الجواد مدير عام جمعية الاورمان للمحافظات الحدودية ،وفوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء والنائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن طور سيناء، وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومني سالم مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، واللجنه العليا للشباب.

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء أنه بصدد انشاء دار "الأمل والمستقبل "للأيتام بمدينة طور سيناء مشيرا الي أنه سيتم تجهيزها علي أعلي مستوي لرعاية الأطفال الأيتام وتقديم العون والمساندة الكاملة لهم حتي يصلوا الي غاياتهم.

وأكد فوده أن جمعية الاورمان حريصة علي دعم المحافظة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا بكافة المساعدات المادية والغذائية بالاضافة الي ما يزيد عن 4 ألاف بطانية، لافتا أن الجمعية تمد يد العون بكمات كبيرة من اللحوم واللحوم الداجنة، والعديد من الكميات الغذائية، مشيرا الي أنه طالب من مجلس ادارة جمعية الأورمان بتجهيز عدد 60 محل بمدينة طابا وتذويهم بكافة السلع والمنتجات الغذائية مقدما الشكر للجمعية علي مساندتها للمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة.

ومن جانبه أكد العميد راتب عبد الجواد، مدير عام جمعية الاورمان للمحافظات الحدودية، أن الجمعية لا تقدم مساعدات غذائية ومالية فقط ولكنها تساند الحالات الصحية الأكثر احتياجا حيث تم اجراء العديد من العمليات للمواطنين وخاصة الأطفال بمستشفى شرم الشيخ الدولي بدعم كامل من الجمعية أخرها عملية قلب مفتوح لأحد الأطفال منذ أيام، مشيرا الي أن الجمعية تقوم حاليا باعداد كراتين رمضان وأطنان من اللحوم لدعم الوديان والتجمعات البدوية الأكثر احتياجا بالمحافظة.

كما كما قام المحافظ بزيارة لمدرسة الزهور الثانوية للبنات بطور سيناء، حيث تفقدوا معرض المنتجات المدرسيه الزراعي والاقتصاد المنزلي ، مشيدا بالصناعات وابتكارات الطالبات.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من ادارة المدرسه وطالب بعمل رابطة خريجات المدرسه للتواصل بعد التخرج وطوال مراحل حياتهم، وكلف مدير عام الثقافة حمد شعيب بإعادة تشغيل المسرح الصيفي وتشكيل فريق للفنون الشعبية لجنوب سيناء.

 


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