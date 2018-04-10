محافظ الغربية : 650 ألف أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة







الغربية - محمد طارق

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن إجمالى المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي يشمل مساعدات مالية ومعاش طفل ومساعدات دفعة واحدة وإغاثة وتكافل وكرامة 650 ألف و465 مواطن وبلغ المبلغ المنصرف في ذلك 266 مليون و997 ألف و233 جنيه.

بينما بلغ المستفيدين من مؤسسة التكافل الاجتماعي 33 ألف و320 مواطن وبلغ المبلغ المنصرف في ذلك 3 مليون و151 ألف و906 جنيه ، وبذلك بلغ إجمالى المنصرف في أعمال المساعدات الضمانية المختلفة ، وكذا أعمال مؤسسة التكافل الاجتماعي خلال العام المنقضى 2017 وحتى تاريخه 270 مليون و149 ألف و139 جنية .

يأتي ذلك فى إطار اهتمام ومتابعة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المستمرة لضمان وصول المساعدات الضمانية المختلفة ، وكذا أعمال التكافل الاجتماعي لمستحقيه على مستوى محافظة الغربية .