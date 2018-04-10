محافظ الشرقية : تنفيذ 94% من الخطة الاستثمارية بمركز ههيا







الشرقية- إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أن الدولة تولي إهتماماً بتوفير كافة الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية وتقديم كافة التسهيلات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حرصاً من الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.

وأوضح محافظ الشرقية فى بيان له،أن مركز ومدينة ههيا قد حقق نسبه 94 % طبقاً للجدول الزمني المحدد للخطة الإستثمارية لكل مركز ومدينة للعام المالي 2017 / 2018 بعدد من القطاعات الخدمية بإعتماد مالي قدره 2 مليون و500 ألف جنيه مؤكداً إلى أن قطاع الكهرباء تم إعتماد مبلغ قدره 350 ألف جنيه وجاءت نسبة تنفيذه 100 % ، بالإضافة إلى قطاع تدعيم الوحدات المحلية تم إعتماد مبلغ 100 ألف جنيه وجاءت نسبه تنفيذه 100% وقطاع الرصف تم إعتماد مليون و 400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 90% وفي قطاع تحسين البيئة تم إعتماد 150 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 87% ، وتم إعتماد 500 ألف جنيه في قطاع الأمن و الإطفاء بنسبة تنفيذ 100%.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بالشركات المنفذة لإستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد محافظ الشرقية،أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التسويقية والترويجية بالإضافة إلى القروض والمنح ومشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والخدمات الغير مالية لتحقيق أقصى الإستفادة للعملاء والمترددين على الجهاز.

كما أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم قروض ومنح تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية لدفع عجلة الإقتصاد والتنمية.

ومن جانبه أوضح حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية،أن الجهاز قام خلال عام 2017 ، بتشبيك أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز بالسلاسل التجارية قطاع عام،خاص لعرض منتجاتهم بتلك السلاسل لـ35 مشروع،ومشاركة أصحاب المشروعات المتاحة لدى الجهاز في المعارض منها 4 معارض داخلية بإجمالي 64 عارض بالإضافة للمعارض المركزية لعدد 6 معارض بإجمالي 10 عارضين تيسيير إشتراك العملاء الراغبين في بدء إدخال نظام تكويد المنتجات الباركود الإستجابة السريعة لمشروعاتهم من خلال منحهم خصم 50 % على فئات العضوية على الإشتراك في العام لعدد 19عميل وتسجيل 145 عميل بالجهات والهيئات الحكومية بهدف تمكينهم من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية المطروحة سنوياً والتسويق من خلال التشبيك بين المشروعات والتكامل بينهم من خلال B2B لعدد 34 مشروعات منتجات متنوعة.