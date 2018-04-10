محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكيد القومى بالمنوفية

محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكيد القومى بالمنوفيةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:53 م
الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
إضافة تعليق
ناقش الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية،اليوم رسالة الماجستير المقدمة من الطبيبة سارة محمد أبو عجيزة المعيدة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد الكبد القومي وتناول البحث تقييم العلاقة بين تعدد الأشكال الجيني للجلوتاثيون بيرواكسيدير1 وسرطان الكبد.
وأشار الدكتور الشعراوى فى بيان له،إلي أن البحث يناقش موضوع حيوي حول الأسباب والعوامل التي تؤدي إلي سرطان الكبد وهذه الأبحاث تأتي ضمن رسالة معهد الكبد لوضع سبل مثلي للعلاج ومتابعة المرضى.
حيث ضمت لجنة الإشراف والمناقشة الدكتور أحمد الشعراوي عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية السابق ومحافظ الدقهلية الحالى ومن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعهد الكبد الدكتورة جيهان السعيد والدكتور محمد عقل والدكتور وليد فتحي والدكتورة هبة سامي غانم.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة