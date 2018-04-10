محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكيد القومى بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

ناقش الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية،اليوم رسالة الماجستير المقدمة من الطبيبة سارة محمد أبو عجيزة المعيدة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد الكبد القومي وتناول البحث تقييم العلاقة بين تعدد الأشكال الجيني للجلوتاثيون بيرواكسيدير1 وسرطان الكبد.

وأشار الدكتور الشعراوى فى بيان له،إلي أن البحث يناقش موضوع حيوي حول الأسباب والعوامل التي تؤدي إلي سرطان الكبد وهذه الأبحاث تأتي ضمن رسالة معهد الكبد لوضع سبل مثلي للعلاج ومتابعة المرضى.

حيث ضمت لجنة الإشراف والمناقشة الدكتور أحمد الشعراوي عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية السابق ومحافظ الدقهلية الحالى ومن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعهد الكبد الدكتورة جيهان السعيد والدكتور محمد عقل والدكتور وليد فتحي والدكتورة هبة سامي غانم.