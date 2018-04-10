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محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية يزوران معهد الكبد القومى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:49 م
محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنوفية يزوران معهد الكبد القومى جانب من الزيارة


المنوفية محمود شاكر
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قام مساء اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، وعميد معهد الكبد القومى السابق عقب حضوره لمناقشة رسالة ماجستير بكلية الطب بزيارة لمعهد الكبد القومى، وكان فى استقبالهم الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

خلال الزيارة تطرق الحديث إلى مستقبل البحث العلمى فى مصر ومعهد الكبد القومى، فى ظل إمكانيات المعهد ومايضمه من خبرات فى مجال البحث العلمى والعلاجى، حيث ألقى الخولى الضوء على أنشطة المعهد العلاجية والبحثية والتعليمية وعمليات زراعة الكبد.

 وأضاف أن معهد الكبد القومي من النقاط المضيئة في مصر، ويضم فريق جراحي متميز في جراحات وزراعات الكبد، وصغار الباحثين الذين يتطلعون لتطوير البحث العلمى والتعاون مع كبار الباحثين وفق منظومة متكاملة قادرة علي تقديم أفضل خدمة علاجية في العالم، حيث حرص الشعراوى على الإلتقاء بهم وتشجيعهم ومناقشتهم فى سبل الإرتقاء بالبحث العلمى.

وفى نهاية الزيارة وجه الشعراوى الشكر لرئيس الجامعة والعميد ووكلاء ورؤساء الأقسام ،على حسن الإستقبال وحرص الجميع على الإرتقاء بمكانة المعهد العلمية والبحثية.


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