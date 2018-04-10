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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:30 م
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محافظ الإسماعيلية يوافق على إضافة 16 فصلا دراسيا جديدا بمدرسة دولية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:34 م
محافظ الإسماعيلية يوافق على إضافة 16 فصلا دراسيا جديدا بمدرسة دولية جانب من الاجتماع


الإسماعيلية- جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تمت الموافقة على إنشاء 16 فصلا دراسيا جديدا بالمدرسة الدولية بالمجمع التعليمى للغات منها 2 فصل تمهيدى حضانة، و14 فصل بجميع الصفوف الدراسية، مع استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها ضمن خطة توسعات المدرسة .

 

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع مجلس إدارة المجمع التعليمى للغات، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح الجندى مفوضا عن رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية،والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية،والعميد حمدى عبد النبى مدير إدارة مرور الاسماعيلية .

 

كما وافق المحافظ خلال الاجتماع على مقترح إنشاء عيادة طبية خاصة بالمجمع وتزويدها بالأطباء والتمريض لخدمة طلاب المجمع والعاملين به على مدار العام، مع الأخذ فى الاعتبار توفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية والإسعافات الأولية بالعيادة .

 

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لإقامة احتفالية خلال صيف هذا العام احتفالا بمرور 20 عاما على تأسيس المجمع التعليمى الذى يعد منارة علمية ثقافية للإشعاع العلمى بالمنطقة.


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