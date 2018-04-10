محافظ أسيوط : توزيع 16 ألف بطاقة تموينية جديدة على المواطنين بجميع المراكز

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أن ما تحدثه وزارة التموين في تقديم الخدمات للمواطنين والدعم المستحق لمحدودي الدخل ومنها اصدار بطاقات تموينية جديدة بشكل سريع يعد تطور كبير يلمسه كافة المواطنين ودليل قاطع على اهتمام الدولة بمحدودي الدخل وحل جميع مشكلاتهم الخاصة بالبطاقات وتمكينهم من صرف مستحقاتهم.

ووجه الدسوقي جميع المكاتب التموينية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بالتيسير على المواطنين في استلام البطاقات الجديدة لافتا إن إجمالي البطاقات التموينية التي وصلت للمحافظة حتى الآن منذ بداية المنظومة الجديدة بلغ 22 ألف و296 بطاقة تموينية منذ بداية العام الحالي وذلك فى إطار الجهود المبذولة لايصال الدعم لمستحقيه.

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه فور ورود البطاقات الجديدة للمديرية وجهه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة لتقوم تلك المكاتب بدورها في تسليمها لأصحابها حتى يتم الصرف بها اعتباراً من بداية شهر مايو.

وأضاف وكيل الوزارة أنه على المواطنين الذهاب إلى مكاتب وإدارات التموين المختلفة بمدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك لإستلام بطاقاتهم التموينية حتى يتمكنوا من صرف المستحقات التموينية.

وأشار كمال خليفه وكيل مديرية التموين بأسيوط إلى أن إجمالي من تقدموا للحصول على بطاقات تموينية ما بين اصدار جديد "بحث اجتماعي" أو "فصل اجتماعي" وبدل فاقد وبدل تالف بلغ عددهم 71934 تم الموافقة على 40892 وجاري مراجعة 31042 منوهًا أن البطاقات التموينية الجديدة وصلت الى المديرية منذ بداية العام الحالي على 3 دفعات بدأت بتسلم 44 بطاقة ثم 120 بطاقة وبعدها وصلت إلينا 5329 بطاقة إلى أن وصلت أكبر دفعة وهي تضم 16 ألف و803 بطاقة تموينية جديدة لافتًا إلى أن البطاقات المتبقية والبالغ عددها 18596 ألف بطاقة سيتم استلامها خلال الايام القادمة عقب إنهاء إجراءت إصدارها من قبل الوزارة.

وأضاف وكيل المديرية أن البطاقات التموينية الواردة للمحافظة تمثلت في 3315 بطاقة تموينية بمركز أسيوط و1078 بطاقة بحي شرق و876 بحي غرب و1529 بطاقة بمركز ديروط و1947 بمركز القوصية و3908 بمركز منفلوط و1884 بمركز الفتح و1637 بطاقة بمركز أبنوب و1297 بطاقة بمركز ساحل سليم و1109 بطاقة بمركز البدارى و1317 بطاقة بمركز أبوتيج و1289 بطاقة بمركز صدفا و1110 بطاقة بمركز الغنايم بإجمالي 22 ألف و296 بطاقة تموينية جديدة.

كما وجه محافظ أسيوط ، بتكثيف حملات المرافق وإزالة الاشغالات بكافة مراكز وأحياء المحافظة وشن حملات دورية لإزالة المخالفين ومنع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها بالاضافة إلى نقل الباعة الجائلين من الميادين والشوارع الرئيسية إلى الاسواق المخصصة بالمراكز وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة ، على استمرار حملات رفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية بالشوارع لافتاً إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز لتنفيذ حملات دورية بتلك الأماكن بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وقال العقيد حسام حسن رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط أنه تم تحرير 1770 محضر اشغال ومرافق بمدينة أسيوط خلال حملات شنتها قوات شرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء الأحياء ومسئولي الاشغالات خلال شهر وذلك بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مؤكداً على مواصلة حملات رفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية.

وأوضح رئيس قسم المرافق أن الحملات استهدفت شوارع مدينة أسيوط وتم خلال الحملة إزالة 689 حاجز حديدي وخرساني وتحرير 322 محضر إشغال طريق ومحلات عامة ووقف أعمال بناء مخالفة وبناء بدون ترخيص كما تم تنفيذ 131 إزالة تند قماش وخشب وصاج و170 إزالة إدارية فرش خضار و52 إزالة إدارية لغرز ورفع 89 عربات خشب يد وكارو وفتارين كما تم نقل الباعة الجائلين إلى الاسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الانساني والاجتماعي لهم ومنع الاختناقات المرورية.