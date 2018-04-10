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محافظ أسوان يفتتح مسجد السلام بحى العقاد.. صور

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:52 م
محافظ أسوان يفتتح مسجد السلام بحى العقاد.. صور جانب من الافتتاح


أسوان – عبد الله صلاح
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افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مساء الثلاثاء، مسجد السلام بحى العقاد  والذى يقع على مساحة 600 متر مربع، ويسع لحوالى 500 مصلى وتم إنشاؤه  بالجهود الذاتية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، بجانب أعضاء مجلس إدارة المسجد، علاوة على لفيف القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية.

وعلى هامش الافتتاح أشاد اللواء مجدى حجازى، بالطراز المعمارى والزخرفى للمسجد والتجهيزات الداخلية والخارجية له بجانب أنظمة التهوية والتكيف والصوتيات التى تساهم فى توفير المناخ الملائم للمصلين لتأدية صلواتهم وعباداتهم بكل طمأنينة وسكنية ، مقدماً شكره للمساهمين فى إنشاء وتجهيز هذا المسجد متمنياً أن يجعله الله فى ميزان حسناتهم وخاصة أن المسجد سيخدم المواطنين المقيمين فى التوسعات الجديدة لأمتداد حى العقاد   بالإضافة إلى عمارات الإسكان المميز.

وأشار محافظ أسوان، إلى حرص المحافظة بدعم ومساندة كافة الجهود والمشروعات التى تساهم فى خدمة المجتمع الأسوانى وتعمل على دفع جهود  التنمية فى مختلف المجالات.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

محافظ أسوان وقيادات المحافظة
محافظ أسوان وقيادات المحافظة

 

المسجد من الخارج
المسجد من الخارج

 

عمارة المسجد من الداخل
عمارة المسجد من الداخل

 


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