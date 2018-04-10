video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء السعودى يدين انتهاكات إسرائيل ضد الشعبين الفلسطينى والسورى

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 03:13 م
مجلس الوزراء السعودى يدين انتهاكات إسرائيل ضد الشعبين الفلسطينى والسورى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز


الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدان مجلس الوزراء السعودى خلال جلسته التى عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، واعتداءات الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعبين الفلسطينى والسورى.

وأكد وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، الدكتور عصام بن سعيد، فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية - المواقف الثابتة للمملكة من القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطينى فى حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التى أقرت فى (بيروت ) عام 2002.

وأضاف أن المجلس أعرب عن قلق (الرياض) البالغ، وإدانتها الشديدة للهجوم الكيمياوى "المروع " الذى تعرضت له مدينة دوما" بالغوطة الشرقية فى سوريا، مجدداً دعواتها بضرورة إيقاف المآسى ضد أبناء الشعب السورى التى راح ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لحماية المدنيين فى سوريا، وانتهاج الحل السلمى القائم على مبادئ "إعلان جنيف 1 " وقرار مجلس الأمن الدولى 2254.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: قصف قاعدة "تيفور" يبرز تخوف إسرائيل من الطائرات الإيرانية

وسائل إعلام إيرانية: مقتل 3 مقاتلين إيرانيين فى هجوم مطار تيفور العسكرى بحمص

مجلس الوزراء السعودى

انتهاكات اسرائيليه

المسجد الاقصى

الشعب السورى




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة