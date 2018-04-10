مجلس الوزراء السعودى يدين انتهاكات إسرائيل ضد الشعبين الفلسطينى والسورى







الرياض (أ ش أ)

أدان مجلس الوزراء السعودى خلال جلسته التى عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، واعتداءات الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعبين الفلسطينى والسورى.

وأكد وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، الدكتور عصام بن سعيد، فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية - المواقف الثابتة للمملكة من القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطينى فى حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التى أقرت فى (بيروت ) عام 2002.

وأضاف أن المجلس أعرب عن قلق (الرياض) البالغ، وإدانتها الشديدة للهجوم الكيمياوى "المروع " الذى تعرضت له مدينة دوما" بالغوطة الشرقية فى سوريا، مجدداً دعواتها بضرورة إيقاف المآسى ضد أبناء الشعب السورى التى راح ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لحماية المدنيين فى سوريا، وانتهاج الحل السلمى القائم على مبادئ "إعلان جنيف 1 " وقرار مجلس الأمن الدولى 2254.