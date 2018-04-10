مجلس العمداء يناقش سبل النهوض بالأداء الأكاديمى داخل الجامعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش مجلس العمداء المنعقد اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة عدداً من الموضوعات التى تستهدف النهوض بالأداء الأكاديمى داخل الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة ، بأن الجلسة تناولت العديد من الموضوعات أبرزها الاستعدادات للاحتفال بعيد الجامعة الثاني عشر وتكريم المتميزين فى نشر الأبحاث العلمية الدولية والفائزون بجوائز الجامعة العلمية والإدارية والحاصلين على أفضل رسالة علمية وصرف بدل التميز في النشر العلمي.

وأضاف القمري ، أن المجلس شدد على ضرورة مراجعة البرامج الاكاديمية سنويا، واقتراح التعديلات عليها وتقييمها وتطويرها لتلائم متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة النظر في دورات الترقي لأعضاء هيئة التدريس للتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة.

وأضاف الدكتور ماجد القمري أن المجلس ناقش سبل استكمال أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة بكليات الجامعة من ذوي الكفاءات العلمية لتمكين الجامعة من القيام بدورها المنشود، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع سنغافورة في مجال تعليم اللغة العربية. ومناقشة الاستغلال الأمثل لمبنى الخدمات الطلابية.

وأكد القمري ، على أهمية الالتزام بالعمل المؤسسي للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي لزيادة كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للمدرجات الجامعية بالكليات وكذلك المدرجات المركزية.