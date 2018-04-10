مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروعى القرارين الروسى والأمريكى حول هجوم دوما

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروعى القرارين الروسى والأمريكى حول هجوم دوماالثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:34 م
مجلس الامن
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم، على مشروعى القرارين الروسى والأمريكى حول الهجوم على دوما فى سوريا، وذلك فى خبر خبر عاجل لها منذ قليل.
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