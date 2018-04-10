مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروعى القرارين الروسى والأمريكى حول هجوم دوما







كتب إبراهيم حسان

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم، على مشروعى القرارين الروسى والأمريكى حول الهجوم على دوما فى سوريا، وذلك فى خبر خبر عاجل لها منذ قليل.