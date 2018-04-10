مجلس الأمن الدولى يصوت ضد مشروع قرار روسى ثان بشأن سوريا







رويترز

صوّت مجلس الأمن ضد مشروع قرار روسى ثان يدعم تحقيقا لمنظمة حظرالأسلحة الكيميائية فى سوريا، وبذلك فشل مجلس الأمن الدولى فى تبنى مسودة قرار روسية تدعم محققى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين سيزورون موقع هجوم كيماوى مزعوم فى سوريا.