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مجلس الأمن الدولى يصوت ضد مشروع قرار روسى ثان بشأن سوريا

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:54 م
مجلس الأمن الدولى يصوت ضد مشروع قرار روسى ثان بشأن سوريا مجلس الأمن


رويترز
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 صوّت مجلس الأمن ضد مشروع قرار روسى ثان يدعم تحقيقا لمنظمة حظرالأسلحة الكيميائية فى سوريا، وبذلك فشل مجلس الأمن الدولى فى تبنى مسودة قرار روسية تدعم محققى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين سيزورون موقع هجوم كيماوى مزعوم فى سوريا.

 


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